Avellino: sprint di mercato, weekend apripista per più aspetti Verso la sessione estiva e l'accelerazione per lo stadio "Partenio-Lombardi"

Un fine settimana di nuovi contatti verso il via dei lavori di restyling al "Partenio-Lombardi". L'Avellino ha ufficializzato la formalizzazione dell'iscrizione al campionato alla Lega B con gli adempimenti richiesti sottolineando la concessione in licenza dello stadio "Benito Stirpe", requisito fondamentale per procedere, ringraziando il Comune e la Prefettura di Frosinone e il club ciociaro. La società biancoverde spera di vivere tutte le gare casalinghe del prossimo torneo al "Partenio-Lombardi" e questo aspetto passerà per l'accelerazione sin dalla prossima settimana: 30/40 giorni per chiudere il cantiere entro la seconda decade di luglio e ottenere poi l'omologazione ad inizio agosto. Da lì, con la consegna dello stadio, l'US Avellino punterebbe all'aumento di capienza con la Curva Nord.

Primi contatti anche per le uscite dalla rosa

In chiave mercato ha preso forma l'elenco in entrata con Manu Gyabuaa dall'Atalanta Under 23 e Alessandro Milani dalla Primavera della Lazio. Sempre con i biancocelesti l'Avellino è in trattativa per Gabriele Artistico, protagonista in B nell'ultima stagione tra Juve Stabia e Cosenza. Per la difesa c'è il profilo di Matias Antonini del Catanzaro. Sul tavolo biancoverde ci sono i rinnovi di Luca Palmiero e Antonio De Cristofaro fino al 2028 e di Antony Iannarilli e Tommaso Cancellotti fino al 2027. I lupi puntano allo sprint anche in uscita. Salvatore Pezzella piace a diverse big della Serie C. Su tutte c'è la Ternana, reduce dalla sconfitta ai rigori nella doppia finale playoff contro il Pescara. Ipotesi Audace Cerignola per Alessio Tribuzzi. Prestito per gli under Alessandro Campanile e Noah Mutanda.