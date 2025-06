Nargi: "La prima gara dell'Avellino in campionato sarà al Partenio-Lombardi" Il sindaco: "Dopo i sopralluoghi il via ai lavori. Sarà un grande anno, me lo sento"

"In questa settimana con la ditta abbiamo fatto i primi sopralluoghi. Inizieranno i lavori e come avevamo preannunciato la prima partita di campionato si farà nello stadio Partenio. Sarà un grande anno, me lo sento. Forza lupi": così, a margine dell'iniziativa promossa dal gruppo Black Zone in ricordo di Angelo Galasso, la sindaca di Avellino, Laura Nargi, si è espressa sui lavori allo stadio "Partenio-Lombardi" con il via fissato per la prossima settimana. Subito il manto erboso, mentre nei giorni scorsi è stato aggiudicata l'ultima parte dei lavori, quella relativa alle torri faro. Sin dal giorno della promozione in Serie B nel mese di aprile l'ambiente irpino punta a scongiurare lo spettro di gare casalinghe lontane da Avellino. In mattinata Nargi ha ribadito la fiducia e la serenità sul percorso dei lavori. L'obiettivo è la chiusura del cantiere entro la seconda decade di luglio per garantirsi l'omologazione dell'impianto per i primi giorni di agosto. L'Avellino giocherà il turno preliminare di Coppa Italia con l'inversione di campo.