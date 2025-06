Avellino tra colpi definiti e attesa per alcuni profili: lo scenario Sprint verso la sessione estiva di calciomercato per i lupi

Entusiasmo che si conferma, come ribadito da Tommaso Cancellotti nelle scorse ore. L'Avellino vive l'ultima fase di quella che oltreoceano è definita off-season con il lavoro sottotraccia da parte della dirigenza che ha già pianificato alcuni ingressi e che è pronta a chiudere altre operazioni. Da giorni il club irpino ha raggiunto l'accordo con la Lazio per l'esterno sinistro Alessandro Milani e con l'Atalanta per il centrocampista Manu Gyabuaa. In difesa c'è sempre Lorenco Simic. Dopo l'intesa con il croato c'è da raggiungere quella con il Maccabi Haifa per il trasferimento.

Attesa per Demme, Cassano vicino ai lupi

Tornando alla mediana resta forte il profilo di Diego Demme nelle idee biancoverdi, ma c'è la concorrenza di altri club e di altri campionati. Per il ruolo di trequartista è spuntato con forza il nome di Claudio Cassano, pronto al rientro in Italia dopo l'esperienza in MLS con i Chicago Fire, aperta ad inizio 2025. Il pugliese è stato protagonista in B con la maglia del Cittadella dopo essere cresciuto nella Primavera della Roma.

Daffara per il ruolo di vice-Iannarilli

Si guarda anche al ruolo di vice Iannarilli tra i pali e Giovanni Daffara, estremo difensore della Juventus e avversario dei lupi nell'ultima stagione con la Next Gen bianconera. Il nativo di Biella, classe 2004, è nel gruppo della prima squadra della Vecchia Signora, impegnata nel Mondiale per Club. Solo dopo sarà più chiaro il futuro del giovane portiere.