Avellino: due nomi in entrata, si accelera sul mercato Penultimo weekend di pausa, minima perché il lavoro sottotraccia prosegue

Profili in entrata, lavoro sottotraccia per altri movimenti di mercato, anche in uscita, per l'Avellino. Si accelera nel penultimo weekend di off-season con l'apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato ormai alle porte. Dal primo luglio i club potranno certificare quanto ormai raggiunto da tempo. Alessandro Milani dalla Lazio e Manu Gyabuaa dall'Atalanta: l'esterno sinistro e il centrocampista diventeranno ufficialmente biancoverdi nei prossimi giorni. Focus su tutti i reparti con il club che ha indicato un elenco ben definito di preferenze nei vari ruoli. Per quello di vice-Iannarilli l'Avellino pensa a Giovanni Daffara, estremo difensore della Juventus, avversario dei lupi con la Next Gen bianconera nella scorsa stagione e ora negli Stati Uniti con la prima squadra della Vecchia Signora per il Mondiale per Club. Solo dopo la competizione il nativo di Biella, classe 2004, valuterà le diverse offerte per una nuova esperienza in carriera.

Anche altri club di B per Artistico

Per l'attacco occhio alla prospettiva di Gabriele Artistico. L'Avellino è vicino all'attaccante di proprietà della Lazio, ma ci sono anche altri club di Serie B sulla punta che nell'ultima stagione ha indossato la maglia di Juve Stabia e Cosenza. Per la difesa il profilo di Lorenco Simic resta in pole: accordo raggiunto con il croato, da centrare quello con il Maccabi Haifa.