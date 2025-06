Avellino: un'altra pedina è pronta all'ingresso Dalla difesa al centrocampo passando per la fantasia nel reparto avanzato

Sprint finale nel mese di giugno per l'Avellino verso le visite mediche e il raduno, in programma nella prima decade di luglio. Alle operazioni praticamente definite per Alessandro Milani dalla Lazio e per Manu Gyabuaa dall'Atalanta si aggiunge, di fatto, per Claudio Cassano. Il trequartista scuola Roma, ex Cittadella e reduce dall'esperienza con i Chicago Fire in MLS, è pronto al ritorno in Italia. In difesa c'è l'intesa con Lorenco Simic, non quella con il Maccabi Haifa, ma il club irpino resta fiducioso per il buon esito della trattativa lungo il mese di luglio.

Modulo che può cambiare

Su Diego Demme c'è l'insidia rappresentata dalla Liga e dal Getafe, ma anche in questo caso l'Avellino confida su diversi fattori, su tutti l'azione decisa e veloce nei primi giorni della off-season sul tedesco e l'opportunità per il centrocampista di riavvicinarsi a Napoli, dove in quattro stagioni in azzurro Demme ha vinto una Coppa Italia e uno Scudetto. Si conferma l'idea biancoverde di un modulo che può essere ribaltato lungo la stagione e lungo le sfide. Il 4-3-1-2, visto per larghi tratti nell'ultimo campionato, può lasciare spazio al 3-4-1-2.