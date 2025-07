VIDEO | Avellino: prima seduta a Sturno, attesa a Rivisondoli Allenamento al "Castagneto" con l'incontro "Benvenuti a Sturno" in programma domani

Ad Avellino la corsa all'abbonamento 2025/2026, a Sturno la prima seduta dei lupi verso la nuova stagione di Serie B. Gruppo al completo ad eccezione di Michele D'Ausilio, in permesso per un premio che riceverà a Rozzano nelle prossime ore, e di Andrea Cagnano, bloccato dall'influenza. Fronte mercato spunta con forza il nome del difensore Marco Bellich. Nel frattempo Rivisondoli è pronta ad ospitare gli irpini per il ritiro che inizierà domenica (fino a sabato allenamenti a Sturno). "C'è grande entusiasmo per questa grande novità e per il seguito che la squadrà porterà in ritiro": ha affermato il sindaco del comune abruzzese, Giancarlo Iarussi. Nell'impianto sportivo di Rivisondoli la tribuna centrale ha una capienza massima di mille posti. L'Avellino affronterà in ritiro il Castel di Sangro e il Napoli Primavera.

Il programma fino a sabato

Mercoledì 9 Luglio

- Ore 17:30 - Test allo stadio “Castagneto”, Sturno

Giovedì 10 Luglio

- Ore 09:30 - Test allo stadio “Castagneto”, Sturno

- Ore 17:30 - Test allo Stadio “Castagneto”, Sturno

- Ore 19:00, “Benvenuti a Sturno” Hotel "Casa Reale"

Venerdì 11 Luglio

- Ore 09:30 - Test allo stadio “Castagneto”, Sturno

- Ore 17:30 - Test allo Stadio “Castagneto”, Sturno

Sabato 12 Luglio

- Ore 09:30 - Test allo stadio “Castagneto”, Sturno

- ?Ore 16:30 - Test allo Stadio “Castagneto”, Sturno