Avellino: sprint per Bellich. Abbonamenti: ecco il primo dato Calciomercato: spunta anche il profilo di un centrocampista

Quota tremila praticamente raggiunta nel primo giorno della campagna abbonamenti e riapertura del botteghino in mattinata con tanti tifosi pronti a sottoscrivere la tessera. L'Avellino corre verso la stagione di Serie B con ottimi numeri alla biglietteria e con i primi allenamenti a Sturno. Ieri pomeriggio i lupi hanno sviluppato la prima seduta al "Castagneto" con i soli Michele D'Ausilio e Andrea Cagnano assenti. Il jolly offensivo ha ritirato un premio nella sua Rozzano, il terzino è ai box per l'influenza.

Anche Besaggio nel mirino dei lupi

In chiave mercato proseguono i contatti ed è arrivata l'accelerazione per Marco Bellich. Il difensore della Juve Stabia appare vicino ai lupi. Il piemontese classe '99, protagonista in gialloblu prima della promozione in B e poi della stagione chiusa solo in semifinale playoff per la A, era sul taccuino del direttore sportivo Mario Aiello sin dalle prime della off-season. C'è, inoltre, il profilo di Michele Besaggio nei radar biancoverdi. Il centrocampista veneto, classe 2002, è svincolato dopo l'uscita di scena del Brescia dal torneo cadetto.