Coppa Italia: ecco dove si giocherà Avellino-Cerignola Tutto pronto per il ritiro di Rivisondoli: nel pomeriggio la prima seduta

Partenza destinazione Rivisondoli per l'Avellino. Nel pomeriggio i lupi svilupperanno la prima seduta nella città abruzzese per l'apertura del ritiro vero e proprio dopo la quattro giorni di Sturno. Nelle scorse ore, prima Manu Gyabuaa e poi Lorenco Simic hanno raggiunto Avellino. Ultimi dettagli definiti dal centrocampista, che saluta temporaneamente l'Atalanta, e dal difensore, che ha chiuso l'avventura con il Maccabi Haifa: visite mediche nella Capitale e viaggio per entrare nel gruppo biancoverde. C'è un'altra operazione definita, quella che porterà Giovanni Daffara nella rosa a disposizione di Raffaele Biancolino. L'estremo difensore di proprietà della Juventus Next Gen sarà ceduto in prestito all'Avellino che ha ufficializzato il rinnovo di Antony Iannarilli fino al 2027.

Inversione di campo per la Coppa Italia

Nel frattempo prosegue a ritmi sostenuti la sottoscrizione delle tessere di abbonamento da parte dei tifosi biancoverdi. Superata quota 6mila ed è terminata la disponibilità per la tribuna Terminio. Nel ritiro di Rivisondoli l'Avellino affronterà il Castel di Sangro e il Napoli Primavera e subito dopo, sabato 26, allo "Stirpe" di Frosinone, sfiderà la Lazio nel terzo memorial "Sandro Criscitiello". La prima gara ufficiale è in programma domenica 10 agosto alle 20.30: il turno preliminare di Coppa Italia con l'Audace Cerignola si giocherà al "Monterisi" con l'inversione di campo a causa dei lavori di restyling al "Partenio-Lombardi" per la Serie B.