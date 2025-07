Avellino, Lescano: "Si alza il livello e vogliamo l'obiettivo primario" "B guadagnata come occasione con tutta la squadra, con lo staff e la proprietà"

"È stato un allenamento congiunto per provare quanto richiesto dal mister. Chi era già nel gruppo dalla scorsa stagione conosce determinati dettagli, sono test che comunque aiutano tutti per minutaggio e lavorare con forza nei prossimi giorni": così si è espresso Facundo Lescano al termine del test con l'Avellino da 25-0 sul Castel di Sangro. "Il lavoro in ritiro? Siamo da poco insieme, praticamente da dieci giorni, ci sono ragazzi giovani o che hanno già fatto la Serie B. Si alza il livello su una base importante e stiamo lavorando con forza. Stiamo caricando bene. Rivisondoli è fresco nel pomeriggio e siamo sulla strada giusta.

"Una nuova chance costruita con l'Avellino"

"Il reparto avanzato? È arrivato Andrea Favilli con una carriera importante. Ci conosciamo. C'è Valerio Crespi, ragazzo di prospettiva, Chicco (Patierno, ndr) non ha bisogno di presentazioni. Il campionato che vivremo sarà lungo, difficile, si alza la competizione, ma siamo coperti in tanti ruoli. Vogliamo fare un campionato importante con un obiettivo primario e poi si vedrà. La mia prospettiva? Arrivo a 28 anni a fare la Serie B. Ci sono state occasioni in passato, ora ci sono e arrivo con entusiasmo. Nessuno mi ha mai regalato niente. Mi sono guadagnato questa occasione e insieme alla proprietà, allo staff e ai compagni abbiamo costruito questa chance. Mi farò trovare sempre disponibile”.