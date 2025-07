Avellino: interesse per un esterno del Napoli Patierno ha raggiunto la Capitale per il nuovo ciclo di terapie

È il giorno del secondo test nel ritiro di Rivisondoli per l'Avellino. Con calcio d'inizio alle 16.30 i lupi affronteranno il Napoli Primavera per firmare ulteriori dettagli fisici e tattici. Fronte mercato spunta con decisione l'interesse per Matteo Marchisano, terzino destro classe 2004 di proprietà del Napoli, reduce dall'anno in prestito alla Cavese. Nella scorsa stagione, al "Partenio-Lombardi", nella sfida contro i lupi (nella foto con Paolo Frascatore), il nativo di Massa di Somma fu impiegato da esterno sinistro di un centrocampo a 4: riprova della capacità di ruotare su più spot.

Attesa per Insigne

Per l'attacco c'è sempre il profilo di Roberto Insigne in entrata. L'attaccante è pronto a salutare il Palermo con il ritorno in Irpinia dopo 9 anni dietro l'angolo. Cosimo Patierno ha raggiunto Villa Stuart. Nella Capitale la punta di Bitonto svilupperà un nuovo ciclo di terapie e allenamenti specifici di forza in via precauzionale per il fastidio al tendine rotuleo. In gruppo a Rivisondoli ci sono Gabriele Gori e Sonny D'Angelo, destinati all'uscita come altre pedine nell'equilibrio che l'Avellino dovrà centrare per la lista di Serie B (18 over). Alle 15 via alla vendita libera nella campagna abbonamenti con disponibilità in tutti i settori. Il club irpino ripartirà dal dato di 6838 tessere sottoscritte nella prima fase.