Biancolino: "La giusta carica da questo test". Palmiero: "Orgogliosi" Risultato di 1-0 per la Lazio nel terzo memorial "Sandro Criscitiello" contro l'Avellino

"Peccato per il gol preso nel finale con un rigore che è arrivato su una nostra palla persa, ma sono contento per come la squadra ha vissuto e sviluppato questa amichevole". Così si è espresso Raffaele Biancolino al termine di Avellino-Lazio 0-1 nel terzo memorial "Sandro Criscitiello" allo "Stirpe" di Frosinone. "Questa applicazione dovrà essere la nostra forza. - ha spiegato il tecnico biancoverde - Siamo reduci da un campionato vinto, ma quanto fatto ieri non conta più e con questa determinazione si può costruire un'altra pagina importante. I valori in campo? È chiaro che c'era differenza. Questo tipo di gare si preparano facilmente. Allo staff tocca dare solo degli aspetti chiari. Gli obiettivi? Ci sono, ma vivremo questa stagione per ottenere innanzitutto la salvezza. Vivremo un campionato difficile, siamo ancora all'inizio e dobbiamo restare con i piedi per terra. Ci prendiamo la giusta carica da questo test. L'uscita di Insigne? Era preparata, volevo far giocare tutti. Voleva giocare di più. Si deve abituare a come la penso io".

Palmiero: "Orgogliosi della prestazione"

Luca Palmiero ha vinto il premio come miglior calciatore del terzo memorial "Sandro Criscitiello": "Abbiamo fatto bene, siamo riusciti a tenere la palla, peccato per il finale, ma siamo orgogliosi della prestazione. - ha affermato il centrocampista dell'Avellino - La Serie B? C'è l'emozione per me e per il club, ci auguriamo di fare una grande stagione. Dovremo mettere tutta la concentrazione possibile per dire la nostra anche in Serie B".