Avellino: i segnali dal test con la Lazio Palmiero, Milani, ma tanti dettagli positivi. Milani: "Pensiamo alla prestazione"

Difficile poter trovare qualche aspetto negativo dal test con la Lazio. All'Avellino resta solo il rimpianto di aver potuto vivere la serie di rigori per decidere il terzo memorial "Sandro Criscitiello". Rigore conquistato da Noslin e trasformato da Guendouzi al 92', a pochi secondi dal termine dell'amichevole giocata a Frosinone. Conferme da Milani sulla fascia sinistra, Palmiero eletto MVP del memorial, ma per Biancolino ci sono tanti segnali positivi. Il tecnico ha impiegato anche Matteo Marchisano e Roberto Insigne, in gruppo solo nelle ultime ore del ritiro di Rivisondoli. Per l'ex Palermo pochi minuti di impiego con ingresso e uscita nella ripresa. "Voleva giocare di più? Si deve abituare a come la penso io": con il sorriso, ma Biancolino ha indicato la strada nel percorso individuale e di squadra. Quanto fatto in precedenza è il passato, conta unicamente il percorso futuro.

Milani: "Amarezza per il finale, ma pensiamo alla prestazione"

"C'era grande emozione, era la mia prima partita tra i grandi anche se era un test, ma dall'emozione ho vissuto il match e spero di averlo vissuto nel migliore dei modi. - ha spiegato Milani nel post-gara - C'è l'amarezza per il finale, ma dobbiamo pensare alla prestazione. Il risultato avrà valore con l'inizio del campionato. Lo stop nel ritiro? Ho avvertito un fastidio, poi abbiamo notato anche delle bolle su tutto il corpo, ma è tutto sotto controllo. La tifoseria? Oggi abbiamo capito ulteriormente cosa significa essere spinti da questo pubblico, ma non è una sorpresa. Lo sapevamo, ci daranno una grande mano e li ripagheremo". Sponda Lazio è stato sottolineato il valore di Milani che appare pronto alla prova con i grandi: "C'è grande soddisfazione, ma ora mi concentro sull'Avellino. Penso a dare il cento per cento. In campo ho ritrovato tanti amici e ho parlato anche di aspetti extracalcio. Oggi mi interessa solo dare il massimo all'Avellino e solo a ciò che mi dice il mister per il bene della squadra".

Il tabellino

Terzo Memorial "Sandro Criscitiello"

Avellino - Lazio 0-1

Marcatori: 92' rig. Guendouzi

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli (17' st Daffara); Cancellotti (34' st Marchisano), Manzi (17' st Todisco), Enrici (17' st Frascatore), Milani (24' st Armellino); Palumbo (17' st Gyabuaa), Palmiero (1' st Kumi), Sounas (17' st Besaggio); Russo (1' st Insigne, 29' st D'Andrea); Crespi (1' st Panico, 34' st Campanile), Favilli (1' st Lescano). All. Biancolino. A disp.: Pane

Lazio (4-3-1-2): Mandas (1' st Provedel); Hysaj (1' st Lazzari), Provstgaard (1' st Romagnoli), Gila (1' st Cataldi), N. Tavares (1' st Pellegrini); Vecino (16' st Basic), Rovella (1' st Marusic), D. Bashiru (1' st Guendouzi); Zaccagni (1' st Cancellieri); Pedro (16' st Belahyane), Castellanos (16' st Noslin). All. Sarri. A disp.: Furlanetto, S. Fernandes, Ruggeri, Pinelli

Arbitro: Perri