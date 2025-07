Ecco come riparte l'Avellino dopo l'amichevole con la Lazio Al "Partenio-Lombardi" proseguono i lavori per il manto in sintetico

Breve riposo dal test con la Lazio nel memorial “Sandro Criscitiello” a Frosinone al ritorno in campo a Montella. Domani l'Avellino riprenderà la preparazione dopo la buonissima prova nell'amichevole contro i biancocelesti. Ripartenza in Irpinia con allenamenti previsti fino a domenica, quando i lupi svilupperanno un allenamento congiunto con il Picerno, a 7 giorni dall'esordio ufficiale. Domenica 10 l'Avellino affronterà l'Audace Cerignola nel turno preliminare di Coppa Italia. Inversione di campo per il restyling del “Partenio-Lombardi” e match, quindi, al “Monterisi” con la vincente della sfida che sarà ospite dell'Hellas Verona lunedì 18 al “Bentegodi”. Nel frattempo, al “Partenio-Lombardi” proseguono i lavori al manto erboso con la conferma del sintetico. In chiave mercato, il direttore sportivo Mario Aiello è al lavoro per le uscite. In virtù degli ingressi definiti nel corso delle settimane c'è la necessità di sfoltire la rosa per rendere più semplice la gestione settimanale a Raffaele Biancolino.