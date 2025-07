Avellino: nuovo sintetico al "Partenio-Lombardi". Mercato, pronte altre uscite Proseguono i lavori di restyling nell'impianto sportivo di contrada Zoccolari

Il nuovo sintetico al "Partenio-Lombardi": ricoperta nella sua totalità l'area di gioco dell'impianto sportivo e proseguono i lavori a contrada Zoccolari per essere pronti al primo match casalingo. Turno preliminare di Coppa Italia con l'inversione di campo per domenica 10 al "Monterisi" con l'Audace Cerignola e le prime due giornate del campionato di Serie B in trasferta: con le richieste alla Lega Serie A e alla Lega B l'Avellino ha garantito al percorso di restyling del "Partenio-Lombardi" un margine utile e che dovrebbe bastare per evitare sfide casalinghe in un altro stadio, lo "Stirpe" di Frosinone, indicato in sede di iscrizione al torneo cadetto.

Ravenna per Marson, D'Angelo verso Siracusa

Nel frattempo, doppia seduta al "Basile" di Montella per i biancoverdi con la gestione tra aspetti tattici e fisici. Nelle prossime ore lavoro lontano da occhi indiscreti con lo stadio a porte chiuse verso l'allenamento congiunto in programma domenica pomeriggio (ore 17.30) con il Picerno. Dal giorno 6 la preparazione dei lupi riprenderà ad Atripalda. Il direttore sportivo, Mario Aiello, lavora alle uscite. C'è la prospettiva Ravenna per Leonardo Marson, mentre Sonny D'Angelo appare destinato al Siracusa.