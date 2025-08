Avellino: colpo di scena, Tutino è a un passo dai lupi Giovedì il ds Aiello aveva presentato la distanza con la Samp, in pochi minuti lo sprint

Subito dopo il test in famiglia con la formazione Primavera al "Basile" di Montella, il direttore sportivo dell'Avellino, Mario Aiello, aveva escluso accelerazioni per Gennaro Tutino presentando la distanza tra le idee biancoverdi e quelle della Sampdoria ponendo l'attenzione sulle cessioni e sulla priorità in entrata per la difesa con la ricerca di un calciatore di piede mancino per un reparto limitato da qualche infortunio di troppo nel ritiro e da completare per numeri. Nelle scorse ore sembrava confermarsi lo scenario, ma in pochi minuti, nel primo weekend di agosto, è arrivato lo sprint dell'Avellino sull'attaccante partenopeo.

Caccia a un difensore di piede mancino

Tutino appare destinato al ritorno in Irpinia. L'Avellino aveva delineato uno scenario di mercato diverso palesandolo con il direttore sportivo giovedì scorso, ma ecco l'accelerazione utile. L'idea di un ulteriore attaccante, presentata da Aiello, sembrava legata alle esigenze finali della sessione estiva e alle occasioni che il mercato avrebbe presentato. Invece, i lupi hanno voluto determinare il cambio di marcia nella trattativa, avviata da settimane. Resta l'obiettivo di un difensore, quindi, per l'Avellino nelle prime ore del mese di agosto.