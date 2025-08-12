Avellino: ripartenza con Tutino in gruppo. In difesa... Lo scenario di mercato verso il finale della sessione estiva

Una ripartenza con i dubbi dal nome Favilli e Palmiero sui tempi di recupero per l'Avellino anche se l'attaccante e il centrocampista erano sul sintetico del "Valleverde" di Atripalda in compagnia di Rigione e Campanile. Ripresa per i lupi dopo il ko nella prima gara ufficiale della stagione, l'1-0 Cerignola al "Monterisi" con l'eliminazione immediata dalla Coppa Italia e Biancolino ha inserito Tutino in gruppo ritrovando Cagnano. Finalmente il terzino sinistro ha archiviato una lunga fase di attesa e di stop tra Sturno, Rivisondoli e Montella e torna a disposizione dello staff tecnico. Lavoro differenziato per D'Andrea, De Cristofaro e Patierno. Biancolino spera di recuperare quanto prima altre pedine in gruppo.

Barba sempre nei radar irpini per la difesa

Non mancano i grattacapi per il tecnico dei lupi che attende l'ultimo difensore di piede mancino. C'è sempre Federico Barba nelle idee della dirigenza biancoverde. Il capitolino, classe '93, è svincolato dopo l'avventura da 16 presenze al Sion nella seconda parte della scorsa stagione. In precedenza aveva conquistato la promozione in Serie A con il Como con 7 presenze in campionato e una in Coppa Italia nel primo semestre dell'ultima annata. C'è anche la pista che porta ad Andrei Coubis del Milan come profilo under.