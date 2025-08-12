Avellino: ripartenza con Tutino in gruppo. In difesa...

Lo scenario di mercato verso il finale della sessione estiva

Avellino.  

Una ripartenza con i dubbi dal nome Favilli e Palmiero sui tempi di recupero per l'Avellino anche se l'attaccante e il centrocampista erano sul sintetico del "Valleverde" di Atripalda in compagnia di Rigione e Campanile. Ripresa per i lupi dopo il ko nella prima gara ufficiale della stagione, l'1-0 Cerignola al "Monterisi" con l'eliminazione immediata dalla Coppa Italia e Biancolino ha inserito Tutino in gruppo ritrovando Cagnano. Finalmente il terzino sinistro ha archiviato una lunga fase di attesa e di stop tra Sturno, Rivisondoli e Montella e torna a disposizione dello staff tecnico. Lavoro differenziato per D'Andrea, De Cristofaro Patierno. Biancolino spera di recuperare quanto prima altre pedine in gruppo.

Barba sempre nei radar irpini per la difesa

Non mancano i grattacapi per il tecnico dei lupi che attende l'ultimo difensore di piede mancino. C'è sempre Federico Barba nelle idee della dirigenza biancoverde. Il capitolino, classe '93, è svincolato dopo l'avventura da 16 presenze al Sion nella seconda parte della scorsa stagione. In precedenza aveva conquistato la promozione in Serie A con il Como con 7 presenze in campionato e una in Coppa Italia nel primo semestre dell'ultima annata. C'è anche la pista che porta ad Andrei Coubis del Milan come profilo under.

