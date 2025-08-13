Avellino: novità nel programma settimanale, i dettagli Allenamenti al "Valleverde" di Atripalda per i biancoverdi

Unico allenamento, lungo e sviluppato in mattinata, diviso tra campo e palestra per l'Avellino. Novità rispetto al programma stilato nelle scorse ore dal club biancoverde. Niente doppia seduta per i biancoverdi che poi domattina, alle 10, con il "Valleverde" di Atripalda a porte chiuse, scenderanno in campo per un allenamento congiunto con la formazione Primavera. In serata una delegazione del club sarà a Sturno. Venerdì e sabato l'Avellino proseguirà la preparazione lontano da occhi indiscreti per poi sviluppare un nuovo allenamento congiunto con avversario da definire. In chiave mercato resta l'ultima pedina da inserire nel reparto difensivo. Testa a testa tra Federico Barba e Andrei Coubis con il primo favorito nello scenario del finale della sessione estiva.

Il programma

Martedì ore 17: allenamento a porte aperte

Mercoledì ore 10: allenamento a porte aperte

Mercoledì dalle ore 20.15 alle ore 21: delegazione a Sturno

Giovedì ore 10: allenamento congiunto con la Primavera a porte chiuse

Venerdì ore 10: allenamento a porte chiuse

Sabato ore 10: allenamento a porte chiuse

Domenica: allenamento congiunto (in via di definizione)