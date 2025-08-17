Avellino: 4-0 nel test con l'Heraclea. Novità per Cagnano Il Frosinone, primo avversario dei lupi in B, ha superato il Monza (0-1) in Coppa Italia

Finale di 4-0 nel test con l'Heraclea per l'Avellino. Doppietta di Russo e le reti di Crespi e Tutino per i lupi al "Valleverde-Aquino" di Atripalda. Minuti di impiego per Cagnano, finalmente rientrato completamente in gruppo dopo un'estate condizionata da diversi stop. Conferma, invece, dei programmi di terapie e allenamento specifico per Campanile, De Cristofaro, D'Andrea, Favilli, Palmiero, Patierno e Rigione. In virtù dell'entità degli infortuni certificata dagli esami strumentali Favilli e Palmiero non saranno in gruppo verso il debutto in campionato, in programma domenica (ore 21) allo "Stirpe" contro il Frosinone. Domani i biancoverdi vivranno ore di riposo per poi riprendere la preparazione nella giornata di martedì. Il Frosinone ha battuto il Monza all'U-Power Stadium con il gol di Kvernadze al 92' firmando l'accesso ais sedicesimi di finale della Coppa Italia.