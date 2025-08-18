Avellino: si accelera in uscita, rush finale di mercato Ultimi dettagli per la rosa biancoverde verso il campionato

Meno di una settimana dal via della Serie B 2025/2026, apertura con Pescara-Cesena, in programma venerdì alle 20.30. Domenica sera (ore 21) l'Avellino sarà ospite del Frosinone allo "Stirpe": lupi con l'ultima pedina da inserire nella rosa. Operazione in entrata da definire con Alessandro Fontanarosa dell'Inter pronto all'ingresso. L'Avellino punta deciso al profilo under per non alterare la costruzione della lista costruita sul numero limite di over. Il difensore di piede mancino è reduce dal match di Coppa Italia vissuto sabato scorso, dall'esordio ufficiale dell'Inter Under 23 con la seconda squadra nerazzurra vincente con il risultato di 2-1 a Lumezzane. C'è poi il percorso in uscita per diversi calciatori, fuori da settimane dal progetto tecnico: Leonardo Marson e Marco Toscano alla Casertana, Paolo Frascatore verso il Crotone, le idee dai gironi A e B di terza serie per Michele Rocca, pista Gubbio per Damiano Cancellieri, l'attesa per Sonny D'Angelo, Gabriele Gori e Daishawn Redan.