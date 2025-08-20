Avellino: ufficiali i numeri di maglia, ecco il comunicato della Lega B

La Lega B ha comunicato il primo aggiornamento alla numerazione maglie per i club. Ecco quelli dell'US Avellino, manca quello di Alessandro Fontanarosa, biancoverde da poche ore.
L'elenco completo
1 Antony Iannarilli, 2 Gianmarco Todisco, 4 Antonio De Cristofaro, 5 Michele Rigione, 6 Luca Palmiero, 7 Gennaro Tutino, 8 Manu Emmanuel Gyabuaa, 9 Francesco Cosimo Patierno, 10 Raffaele Russo, 11 Luca D'Andrea, 16 Justin Kumi, 17 Valerio Crespi, 20 Martin Palumbo, 21 Marco Armellino, 23 Andrea Cagnano, 24 Dimitrios Sounas, 28 Matteo Marchisano, 29 Tommaso Cancellotti, 30 Giovanni Daffara, 32 Facundo Lescano, 33 Giuseppe Antonio Panico, 38 Paolo Frascatore, 39 Michele Besaggio, 44 Lorenco Simic, 45 Pasquale Pane, 56 Patrick Enrici, 57 Alessandro Campanile, 78 Alessandro Milani, 79 Claudio Manzi, 94 Roberto Insigne, 99 Andrea Favilli.