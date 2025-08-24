Frosinone-Avellino: le probabili formazioni Alle 21 la sfida allo "Stirpe" per la prima giornata di Serie B

Alle 21 sarà esordio in campionato per l'Avellino. Sfida contro il Frosinone allo "Stirpe" con i lupi privi dello squalificato Cagnano e degli infortunati Favilli, Palmiero, Patierno, Rigione e Tutino. L'attaccante partenopeo salterà la prima gara a scopo precauzionale "per gestire al meglio il suo pieno ritorno in forma". Così il club irpino ha presentato la decisione dallo staff verso il debutto in campionato.

Tutino out a scopo precauzionale

L'Avellino dovrebbe iniziare il proprio cammino in B con il modulo 4-3-2-1 con Lescano punta centrale e il duo Insigne-Russo tra le linee. A centrocampo Palumbo sarà il regista con Besaggio e Sounas a completare la mediana. In difesa, con Iannarilli tra i pali, la linea sarà composta Cancellotti, Manzi, Simic ed Enrici: il piemontese dovrebbe agire da terzino bloccato a sinistra. Frosinone, invece, da 3-4-2-1 con Raimondo punta ed esterni/trequartisti Ghedjemis e Kvernadze, decisivo in Coppa Italia.

La probabile formazione biancoverde

Avellino (4-3-2-1): Iannarilli; Cancellotti, Manzi, Simic, Enrici; Besaggio, Palumbo, Sounas; Insigne, Russo; Lescano. A disp. Daffara, Pane, Todisco, Marchisano, Fontanarosa, Milani, Gyabuaa, Kumi, Armellino, D'Andrea, Crespi, Panico, Campanile