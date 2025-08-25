Frosinone-Avellino 2-0: tabellino e voti dei lupi, timidi e poco reattivi In attesa di alcuni rientri, ma per gli irpini è subito attenzione massima nel cammino

"Ci dobbiamo preparare a questo livello. Questa è la Serie B": Biancolino ha ribadito il concetto dopo il ko di Frosinone. Era stato chiaro già alla vigilia, il tecnico ha sottolineato nuovamente il dettaglio al termine dell'esordio in campionato, negativo per l'Avellino. Finale di 2-0 con i gol di Ghedjemis al 4' e dell'ex Marchizza al 28'. Avvio choc con la scelta tecnica di puntare su Enrici che non paga. Proprio sul terzino bloccato arriva l'accelerazione ciociara per l'1-0. Poco prima della mezzora Marchizza colpisce dalla distanza con un'uscita difensiva lenta da palla inattiva. Lupi timidi e poco reattivi lungo il primo tempo: occorre l'immediato cambio di passo per più aspetti e Biancolino attende alcuni rientri. Gli infortuni hanno complicato i piani per il debutto. Con recuperi e nuove scelte l'Avellino punta allo sprint da segnali positivi.

Il tabellino

Serie B

Prima Giornata

Frosinone-Avellino 2-0

Marcatori: 4' pt Koutsoupias, 28' pt Marchizza

Frosinone (3-4-2-1): Palmisani; Marchizza, Calvani, Monterisi; Barcella (11' st F. Gelli), Koutsoupias (30' st Cichella), Calò, A. Oyono; Ghedjemis (19' st Zilli), Kvernadze (30' st Masciangelo); Raimondo (19' st Bracaglia). All. Alvini. A disp. Lolic, Minicangelli, J. Gelli, Grosso, J. Oyono, Ndow, Dixon

Avellino (4-3-2-1): Iannarilli 5; Cancellotti 5, Simic 5, Manzi 5 (15' st Milani 5,5), Enrici 5; Besaggio 5 (26' st Kumi 5,5), Palumbo 5, Sounas 5,5; Insigne 5 (15' st Crespi 6), Russo5,5 (26' st D'Andrea 6); Lescano 5 (26' st Panico 5,5). All. Biancolino 5. A disp. Daffara, Pane, Todisco, Marchisano, Fontanarosa, Gyabuaa, Armellino, Campanile

Arbitro: Dionisi

Ammoniti: Besaggio (A), Monterisi (F), Barcella (F), Kumi (A), Cancellotti (A), Masciangelo (F)

Espulsi: 17' st Calvani (F)

Assistenti: Rossi ed El Filali

Quarto ufficiale: Madonia

VAR e AVAR: Giua e Paterna