Riparte l'Avellino: un esterno torna a disposizione

Riparte l'Avellino dopo il ko di Frosinone. L'ambiente irpino è uscito perplesso dall'esordio allo "Stirpe". Era solo il primo step di un lungo percorso in campionato e subito testa al Modena, vincente ieri sera a Marassi contro la Sampdoria con il finale di 2-0. Sono 1600 i biglietti per il settore ospiti del "Braglia": prevendita attiva da ieri pomeriggio e già superata quota 700 in mattinata. La prestazione offerta all'esordio in campionato non ha cambiato la prospettiva biancoverde, ma urge una risposta dal punto di vista emotivo dopo l'avvio choc.

Rientra Cagnano dopo aver scontato il turno di squalifica

Raffaele Biancolino ha rimarcato in più fasi il dettaglio caratteriale nel post-gara: "Si tornava sempre indietro ed eravamo lenti. - ha affermato il tecnico in conferenza stampa allo "Stirpe" - È brutto da dire, ma c'è stata poca personalità nel farsi dare la palla e nel provare a creare qualcosa di diverso tra le linee. Spero che sia stato solo l'approccio al match e un episodio nella gara singola perché ci aspettano tante battaglie e bisogna capire il livello della categoria". Ripartenza per i lupi con Cagnano che torna dopo aver scontato il turno di squalifica e la speranza presentata dallo staff domenica scorsa è quella del recupero di Palmiero.