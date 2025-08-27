Avellino: due idee per l'attacco e spunta anche un difensore I tempi di recupero per Favilli cambiano lo scenario portando all'accelerazione in entrata

Stop di almeno due mesi per Favilli e l'Avellino torna con decisione sul mercato. I primi segnali da nuove valutazioni per il rush finale della sessione estiva erano emersi nel post-gara di Frosinone. Biancolino non aveva nascosto l'opportunità e anche l'apertura dello staff tecnico per un'integrazione ai movimenti in entrata pur sottolineando la priorità societaria di sfoltire la rosa con ben 9 calciatori in uscita. Operazione di resezione ossea calcaneare perfettamente riuscita per Favilli, riabilitazione iniziata nella Capitale, rientro in Irpinia per la seconda fase del recupero e i lupi accelerano sul mercato anche perché nel reparto avanzato c'è l'incognita Patierno con un'estate vissuta praticamente lontana dal gruppo.

Gabrielloni e De Luca con l'ipotesi Missori

Spuntano con forza i profili di Alessandro Gabrielloni del Como e Manuel De Luca del Cremonese, attaccanti che in tempi diversi (il primo nel 2024, il secondo nel 2025) hanno centrato con lariani e grigiorossi la promozione in Serie A. Gabrielloni ha vissuto tutta la crescita del Como dalla Serie D fino alla massima serie, De Luca è stato protagonista nel playoff vinto dalla Cremonese in finale contro lo Spezia. Per il reparto avanzato filtra anche l'interesse rinnovato dalla Salernitana per Lescano. Poche ore fa, sui social, l'attaccante argentino ha rimarcato l'esordio in B arrivato "dopo tanto lavoro, sacrificio e pazienza". Nel frattempo l'asse Avellino-Sassuolo sembra tornare caldo. Dopo D'Andrea e Kumi c'è anche l'ipotesi Filippo Missori per i biancoverdi. Sul difensore, terzino destro, classe 2004, c'è da settimane la Reggiana.