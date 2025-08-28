Lega B: le novità nel consiglio direttivo, riparte il progetto "Integrity Tour" Targa a Galliani per i 50 anni nel mondo del calcio. Noto nel consiglio direttivo

Assemblea di Lega Serie B a Milano con il presidente Paolo Bedin che ha consegnato una targa al vice presidente e amministratore delegato dell’AC Monza, Adriano Galliani, per i suoi 50 anni nel mondo del calcio. Elezione del membro vacante del Consiglio direttivo della Lega B dopo la decadenza del presidente della Cremonese, Francesco Dini, in seguito alla promozione del club lombardo in Serie A. Eletto il presidente del Catanzaro, Floriano Noto, che si presentava con una candidatura unitaria dell’assemblea.

Commissione interna legale-fiscale

"Il presidente Bedin ha aggiornato l’assemblea dei ricorrenti incontri con i presidenti delle leghe professionistiche e degli esiti dell’ultimo consiglio federale. Comunicato anche l’accordo con Sportradar per riprendere il progetto Integrity tour, che oltre a prevedere incontri di formazione con i giocatori nelle sedi dei club per il contrasto al match-fixing contempla anche il monitoraggio delle gare del Primavera 2. Disposta, infine, una quarta Commissione interna legale-fiscale che va ad affiancare quelle già esistenti sulle tematiche infrastrutturali, di valorizzazione del talento e per la sostenibilità economico-finanziaria": si legge nella nota di Lega B.