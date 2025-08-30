Modena-Avellino, Biancolino: "Sospetta rottura del menisco per D'Andrea" Conferenza per il tecnico biancoverde verso il "Braglia"

"C'è un'altra trasferta difficile all'orizzonte, ma il gruppo sta bene. Abbiamo sbagliato qualcosa a Frosinone, in primis io, e dobbiamo crederci di più. Non fa piacere perdere, non eravamo abituati, ma ci sarà da lottare sempre". Così Raffaele Biancolino ha presentato Modena-Avellino, in programma domani (ore 21) al "Braglia": "Recupero solo Cagnano dal turno di squalifica. - ha spiegato il tecnico dei lupi - All'elenco degli infortunati si aggiunge D'Andrea: si sospetta la rottura del menisco. Nelle scorse settimane si parlava di un reparto offensivo anche in sovrannumero, ora ci ritroviamo ai minimi termini a causa degli infortuni".

"Tutino? Spero di averlo dopo la sosta"

"Lescano? È tranquillo, si sta allenando bene e le voci di mercato non lo condizionano. Biasci? Crede nel nostro progetto, vuole dare il massimo e non vedo l'ora di vederlo all'opera. Tutino? Tornerà dopo la sosta, spero di vederlo quanto prima in gara ufficiale. Patierno titolare? È un rischio, ma tanto passa anche per l'ultimo allenamento. Non si tira mai indietro, ma anche la semplice presenza negli allenamenti garantisce tanto al gruppo. C'è da dire che a oggi non è al top per giocare dal primo minuto e per forzare nel recupero".