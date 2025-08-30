Modena-Avellino: ecco l'itinerario per i tifosi biancoverdi Domani (ore 21) la sfida contro gli emiliani per la squadra irpina

L'U.S. Avellino ha reso noto l'itinerario per i tifosi biancoverdi verso la trasferta di Modena con la gara al "Braglia", in programma domani (ore 21) per la seconda giornata del campionato di Serie B. "I pullman e i veicoli dei tifosi irpini diretti allo stadio Braglia dovranno servirsi, in via esclusiva, dell’uscita del casello autostradale dell’A1 Modena Nord per poi proseguire in tangenziale Nord Luigi Pirandello, in direzione Bologna e utilizzare l’uscita numero 8 dove il percorso cittadino è indicato con apposita segnaletica. Si sconsiglia di seguire le indicazioni fornite dalle applicazioni per la navigazione GPS".