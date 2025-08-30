Avellino, D'Andrea: "Dovrò operarmi". Toscano in prestito alla Casertana L'attaccante sui social: "Non vedo l'ora di tornare in campo a combattere per questi colori"

"Purtroppo la mia stagione è iniziata in maniera sfortunata, un infortunio al menisco mi costringerà ad operarmi e a restare fuori per un po'. Lavorerò per tornare il prima possibile e più forma di prima. Non vedo l'ora di tornare in campo a combattere per questi colori": così, sui social, Luca D'Andrea ha certificato l'infortunio al menisco e annunciato l'intervento chirurgico a cui dovrà sottoporsi per iniziare la fase di recupero dall'infortunio al ginocchio rimediato nelle scorse ore. Altro lungo stop dopo quello per Andrea Favilli in casa Avellino e ancora nel reparto offensivo, sempre più condizionato dagli infortuni con Gennaro Tutino che entrerà davvero nelle rotazioni biancoverdi dopo la sosta e con i dubbi sulla condizione fisica di Cosimo Patierno. Nel frattempo, è ufficiale la cessione in prestito di Marco Toscano alla Casertana.

Il comunicato ufficiale

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto alla Casertana F.C., a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Toscano. La società augura al giocatore le migliori fortune per il prosieguo della stagione".