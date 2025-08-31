Modena-Avellino: le probabili formazioni, occhio a sorprese in attacco Alle 21 la sfida allo stadio "Braglia" tra gli emiliani e gli irpini

Con il ritorno di Patierno nell'elenco dei convocati, ma l'undici titolare dell'Avellino nel secondo match in campionato non subirà, a meno di clamorose sorprese, particolari novità. Alle 21 per i lupi sarà sfida al "Braglia" contro il Modena con il settore ospiti da 1600 posti praticamente sold-out. Rispetto all'esordio in campionato a Frosinone Biancolino punterà su Cagnano che allo "Stirpe" era assente per squalifica. Il lombardo sarà il terzino sinistro con Simic ed Enrici al centro della difesa e con Cancellotti favorito per la corsia destra su Missori, ultimo ingresso nella rosa irpina. A centrocampo, con la conferma dell'indisponibilità di Palmiero, Palumbo agirà ancora da regista con Sounas a sinistra e con Kumi in vantaggio su Besaggio per il ruolo di mezzala destra. In attacco le scelte sono praticamente obbligate con Lescano punta e con Russo e Insigne alle spalle dell'argentino. Dalle indicazioni pre-gara sembra esclusa la titolarità di Patierno, ma occhio alle sorprese. Il Modena ripartirà dalle certezze garantite dalla vittoria all'esordio a Genova contro la Sampdoria con il 3-5-2 che presenta Gliozzi e Pedro Mendes in attacco.

La probabile formazione biancoverde

Avellino (4-3-2-1): Iannarilli; Cancellotti, Simic, Enrici, Cagnano; Kumi, Palumbo, Sounas; Insigne, Russo, Lescano. All. Biancolino. A disp. Daffara, Missori, Marchisano, Fontanarosa, Milani, Manzi, Gyabuaa, Armellino, Besaggio, Patierno, Crespi, Panico