Avellino: Todisco in prestito. L'evoluzione della rosa irpina Alle 21 la sfida contro il Modena per i biancoverdi

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto alla S.S. Audace Cerignola, a titolo temporaneo con diritto di opzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gianmarco Todisco. La società augura al giocatore le migliori fortune per il prosieguo della stagione": anche Todisco, quindi, saluta l'Avellino in prestito. Ecco tutti i dettagli sulla rosa biancoverde.

La rosa biancoverde e i movimenti in entrata e in uscita

* in evidenza i calciatori in uscita

Portieri

Iannarilli (2027), Marson (2026), Pane (2026), Daffara (prestito con diritto di opzione e contro-opzione dalla Juventus)

Difensori

Cancellotti (2027), Rigione (2027), Frascatore (2026), Enrici (2027), Manzi (2027), Cagnano, Milani (prestito con diritto di opzione e contro-opzione dalla Lazio), Simic (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni), Marchisano (2027 con opzione 2028 a favore dell'Avellino), Fontanarosa (2028), Missori (prestito dal Sassuolo)

Centrocampisti

Armellino (2026), De Cristofaro (2028), Palmiero (2028), Rocca (2026), Sounas (2028), Palumbo (2028, riscatto), Kumi (in prestito dal Sassuolo), Gyabuaa (prestito con diritto di opzione e contro-opzione dall'Atalanta)

Attaccanti

Favilli (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni), Russo (2028), Patierno (2026), Lescano (2027), Panico (2027), D'Andrea (in prestito con diritto di opzione dal Sassuolo), Crespi (2028, a titolo definitivo dalla Lazio), Insigne (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni), Tutino (in prestito dalla Sampdoria con opzione e/o obbligo di trasformazione in definitivo al verificarsi della promozione in A dell'Avellino), Biasci (2027, a titolo definitivo dal Catanzaro)

Ceduti in prestito

Tribuzzi (2028, in prestito con diritto di opzione al Vicenza), Maisto (2027 con opzione 2028, in prestito con diritto di opzione e contro-opzione al Potenza). Mutanda (2027, in prestito alla Dolomiti Bellunesi), Arzillo (2026 con opzione di rinnovo in favore dell'Avellino, in prestito alla Casertana), Di Paola (2027 con opzione di rinnovo in favore dell'Avellino, in prestito alla Cavese), D'Ausilio (2028, in prestito con diritto di opzione al Catania), Toscano (2027, in prestito alla Casertana), Todisco (2027, in prestito con diritto di opzione all'Audace Cerignola)

Ceduti a titolo definitivo

Pezzella alla Casertana, Mulè al Guidonia Montecelio

Fine prestito

Zuberek (Inter)

Rientri dai prestiti

Cancellieri (2027) dalla Triestina, Gori (2027) dal Sudtirol (diritto di riscatto non esercitato), D'Angelo (2026) dal Campobasso, Redan (2028) dal Beerschot con diritto di riscatto

Risoluzione del contratto

Sannipoli (2026)

Fine contratto

Cionek (2025), Guarnieri (2025)