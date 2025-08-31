LIVE | Modena-Avellino: Patierno titolare con Lescano in attacco

La gara del secondo turno di Serie B: Modena-Avellino
Patierno convocato e titolare al "Braglia": occhio alle sorprese e, infatti, la punta di Bitonto è nella formazione titolare dell'Avellino per la sfida contro il Modena. Modulo 4-3-1-2 con Patierno e Lescano in attacco e Insigne trequartista. A centrocampo conferma per Besaggio mezzala destra. In difesa Cagnano sulla fascia sinistra.
Il tabellino
Serie B
Seconda Giornata
Modena - Avellino
Modena (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Beyuku, Santoro, Gerli, Pyyhtia, Zampano; Defrel, Gliozzi. All. Sottil. A disp. Bagheria, Pezzolato, Cauz, Cotali, Dellavalle, Nador, Pergreffi, Di Mariano, Magnino, Sersanti, Zanimacchia, Mendes.
Avellino (4-3-1-2): Iannarilli, Cancellotti, Simic, Manzi, Cagnano; Besaggio, Palumbo, Sounas; Insigne; Patierno, Lescano. All. Biancolino. A disp. Daffara, Missori, Gyabuaa, Russo, Kumi, Crespi, Armellino, Marchisano, Panico, Enrici, Fontanarosa, Milani
Arbitro: Massimi
Assistenti: Di Gioia e Laghezza
Quarto ufficiale: Renzi
VAR e AVAR: Pairetto e Serra