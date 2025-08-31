LIVE | Modena-Avellino: Patierno titolare con Lescano in attacco La sfida al "Braglia" per la seconda giornata del campionato di Serie B

La gara del secondo turno di Serie B: Modena-Avellino

Patierno convocato e titolare al "Braglia": occhio alle sorprese e, infatti, la punta di Bitonto è nella formazione titolare dell'Avellino per la sfida contro il Modena. Modulo 4-3-1-2 con Patierno e Lescano in attacco e Insigne trequartista. A centrocampo conferma per Besaggio mezzala destra. In difesa Cagnano sulla fascia sinistra.

Il tabellino

Serie B

Seconda Giornata

Modena - Avellino

Modena (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Beyuku, Santoro, Gerli, Pyyhtia, Zampano; Defrel, Gliozzi. All. Sottil. A disp. Bagheria, Pezzolato, Cauz, Cotali, Dellavalle, Nador, Pergreffi, Di Mariano, Magnino, Sersanti, Zanimacchia, Mendes.

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli, Cancellotti, Simic, Manzi, Cagnano; Besaggio, Palumbo, Sounas; Insigne; Patierno, Lescano. All. Biancolino. A disp. Daffara, Missori, Gyabuaa, Russo, Kumi, Crespi, Armellino, Marchisano, Panico, Enrici, Fontanarosa, Milani

Arbitro: Massimi

Assistenti: Di Gioia e Laghezza

Quarto ufficiale: Renzi

VAR e AVAR: Pairetto e Serra