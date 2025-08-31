Modena-Avellino 1-1, Iannarilli e Sounas: "Punto importante per tanti aspetti" "Bravi a tenere prima e dopo l'inferiorità numerica"

"Era importante muovere la classifica, fare un punto qui a Modena significa tanto". Così Antony Iannarilli si è espresso al termine di Modena-Avellino 1-1 al "Braglia": "Gli episodi ci hanno portato a soffrire ancora di più, ma abbiamo cancellato Frosinone in termini emotivi e di prestazione in generale. - ha spiegato l'estremo difensore dei lupi - Abbiamo visto Palermo-Frosinone e abbiamo rivisto la squadra che abbiamo affrontato. Si può fare sempre meglio, ma ora siamo reduci da una buona partita. L'inferiorità numerica? Siamo stati bravi a tenere, compatti e tosti. È troppo importante ritrovare anche i nostri tifosi dalla prossima gara. Il VAR? Siamo abituati e ci dobbiamo abituare. Il mercato? Domani finisce, chi sarà con noi darà il massimo. Tutti dovranno darlo, chi giocherà, chi meno”. "C'è stata la prestazione che volevamo. Sapevamo della qualità del Modena e siamo stati concentrati lungo i 90 minuti. - ha aggiunto Dimitrios Sounas - Siamo riusciti a guadagnare un punto importante su un campo difficile. Tutti i ragazzi hanno messo tutto quello che avevamo. Con l'espulsione di Andrea ci siamo compattati ulteriormente. - ha affermato il centrocampista biancoverde, autore del gol del vantaggio - Questa è la Serie B e l'impegno è clamoroso. Sono contento del gol, ma soprattutto per l'importanza della rete. Siamo in crescita. Dobbiamo stare uniti per fare grandi cose insieme”.