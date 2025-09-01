Modena-Avellino 1-1: tabellino e voti. Ora il rush finale di mercato Cinque operazioni in uscita da finalizzare per evitare fuori lista

Sounas a segno, Defrel per il pari con Iannarilli protagonista prima e dopo i gol: finale di 1-1 tra il Modena e l'Avellino e ora ecco il rush finale di mercato. Alle 20 chiuderà la sessione estiva e ai biancoverdi toccano altre cinque uscite per evitare fuori lista. C'è da sottolineare la possibilità di cessioni in altri mercati, come quelli del Belgio e della Turchia, che chiudono dopo la prima decade di settembre. "Abbiamo fatto 13 uscite, ne mancano 5. Siamo arrivati all'ultimo giorno perché c'è chi attendeva qualche interesse diverso da quelli che si sono palesati. Mi aspetto di chiudere a breve altre due operazioni. Potrebbe rimanere qualcuno anche fino a gennaio, ma vedremo. Il mercato belga e quello turco chiudono più tardi e siamo sulla strada delle cessioni. In entrata? Abbiamo la lista piena. Se tutto dovesse andare bene e si dovesse creare un'opportunità... Ma siamo completi in tutti i reparti": così il direttore sportivo biancoverde, Mario Aiello.

Il tabellino

Serie B

Seconda Giornata

Modena - Avellino 1-1

Marcatori: 9' st Sounas (A), 18' st Defrel (M)

Modena (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Beyuku (14' st Zanimacchia), Santoro, Gerli (26' st Sersanti), Pyyhtia (33' st Magnino), Zampano (33' st Di Mariano); Defrel (26' st Mendes), Gliozzi. All. Sottil. A disp. Bagheria, Pezzolato, Cauz, Cotali, Dellavalle, Nador, Pergreffi

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli 7,5, Cancellotti 6, Simic 6, Manzi 5, Cagnano 6; Besaggio 5,5 (17' st Kumi 6), Palumbo 6 (34' st Crespi sv), Sounas 7; Insigne 6 (17' st Russo 5,5); Patierno 6 (27' st Fontanarosa 6), Lescano 5 (34' st Milani sv). All. Biancolino 6. A disp. Daffara, Missori, Gyabuaa, Armellino, Marchisano, Panico, Enrici

Arbitro: Massimi

Ammoniti: Defrel (M), Patierno (A). Sounas (A), Sersanti (M), Manzi (A)

Espulso: Cagnano (A)

Recupero: 4' pt, 4' st

Assistenti: Di Gioia e Laghezza

Quarto ufficiale: Renzi

VAR e AVAR: Pairetto e Serra