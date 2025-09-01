LIVE | Calciomercato Avellino: dilemma uscite per i lupi Epilogo della sessione estiva, ma occhio alle possibilità di uscita anche dopo la deadline

La diretta dell'ultimo giorno di calciomercato

Dieci ore alla fine - Ultime ore per la sessione estiva di calciomercato e l'Avellino vive l'epilogo con la priorità uscite. Sono ben 10 i tesserati in bilico o destinati da tempo alla cessione. Leonardo Marson, Paolo Frascatore, Matteo Marchisano, Marco Armellino, Michele Rocca, Manu Gyabuaa, Giuseppe Panico, Damiano Cancellieri, Sonny D'Angelo e Daishawn Redan: ecco i profili che saranno protagonisti dell'ultimo giorno di mercato con gli equilibri della lista da presentare alla Lega B (limite dei 18 over), con le prospettive dei calciatori e gli interessi degli altri club. Nelle scorse ore l'Avellino ha ufficializzato l'uscita di Gabriele Gori e Gianmarco Todisco in prestito rispettivamente all'Ascoli e all'Audace Cerignola. Redan potrebbe salutare l'Avellino anche dopo la sessione estiva italiana (possibilità Belgio e Turchia nella prima decade di settembre) e qualche pedina potrebbe restare da fuori lista. Il direttore sportivo Mario Aiello ha parlato di cinque movimenti in uscita nelle ultime ore di calciomercato escludendo nuovi ingressi. Attesa per l'ufficialità dell'accordo, già definito, con Tommaso Biasci.

La rosa biancoverde e i movimenti in entrata e in uscita

* in evidenza i calciatori da potenziale uscita

Portieri

Iannarilli (2027), Marson (2026), Pane (2026), Daffara (prestito con diritto di opzione e contro-opzione dalla Juventus)

Difensori

Cancellotti (2027), Rigione (2027), Frascatore (2026), Enrici (2027), Manzi (2027), Cagnano, Milani (prestito con diritto di opzione e contro-opzione dalla Lazio), Simic (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni), Marchisano (2027 con opzione 2028 a favore dell'Avellino), Fontanarosa (2028), Missori (prestito dal Sassuolo)

Centrocampisti

Armellino (2026), De Cristofaro (2028), Palmiero (2028), Rocca (2026), Sounas (2028), Palumbo (2028, riscatto), Kumi (in prestito dal Sassuolo), Gyabuaa (prestito con diritto di opzione e contro-opzione dall'Atalanta)

Attaccanti

Favilli (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni), Russo (2028), Patierno (2026), Lescano (2027), Panico (2027), D'Andrea (in prestito con diritto di opzione dal Sassuolo), Crespi (2028, a titolo definitivo dalla Lazio), Insigne (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni), Tutino (in prestito dalla Sampdoria con opzione e/o obbligo di trasformazione in definitivo al verificarsi della promozione in A dell'Avellino), Biasci (2027, a titolo definitivo dal Catanzaro)

Ceduti in prestito

Tribuzzi (2028, in prestito con diritto di opzione al Vicenza), Maisto (2027 con opzione 2028, in prestito con diritto di opzione e contro-opzione al Potenza). Mutanda (2027, in prestito alla Dolomiti Bellunesi), Arzillo (2026 con opzione di rinnovo in favore dell'Avellino, in prestito alla Casertana), Di Paola (2027 con opzione di rinnovo in favore dell'Avellino, in prestito alla Cavese), D'Ausilio (2028, in prestito con diritto di opzione al Catania), Toscano (2027, in prestito alla Casertana), Todisco (2027, in prestito con diritto di opzione all'Audace Cerignola), Gori (2027, in prestito con diritto di opzione all'Ascoli)

Ceduti a titolo definitivo

Pezzella alla Casertana, Mulè al Guidonia Montecelio

Fine prestito

Zuberek (Inter)

Rientri dai prestiti

Cancellieri (2027), D'Angelo (2026), Redan (2028)

Risoluzione del contratto

Sannipoli (2026)

Fine contratto

Cionek (2025), Guarnieri (2025)