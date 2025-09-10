Avellino, aumentata capienza del Partenio-Lombardi: ecco la nuova disponibilità L'incremento sarà valido già dal match di venerdì con il Monza

È arrivata l'attesa fumata bianca. La Commissione di vigilianza per i locali di pubblico spettacolo ha ratificato l'aumento della capienza del Partenio-Lombardi di ben 2558 unità, per un totale di ben 12mila posti. L'incremento interessa soltanto la Tribuna Terminio e la Tribuna Montervegine, rispettivamente di 2158 e 400 unità. Esulta il popolo biancoverde che potrà beneficiare di una maggiore disponibilità di tagliandi per le partite interne della formazione guidata da Biancolino. L'aumento della capienza è ufficiale già dal match con il Monza di venerdì. Nelle prossime ore sarà aperta la prevendita per i nuovi posti a disposizione.