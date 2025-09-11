Avellino-Monza, Biancolino: "Tutino ancora out, c'è Palmiero" È la vigilia del match che aprirà la terza giornata del campionato di Serie B

"Sarà la prima gara casalinga ed è un aspetto cruciale perché l'Avellino giocherà di nuovo al Partenio in Serie B dopo 7 anni". Così Raffaele Biancolino ha presentato Avellino-Monza, sfida del terzo turno del campionato cadetto, in programma domani (ore 20.30): "Ho a disposizione un gruppo motivato, che dovrà dare come a Modena tutto quello che ha andando oltre gli infortuni".

"Situazione complessa, resta indisponibile"

"Tutino? Non sarà tra i convocati e non conosciamo i tempi di recupero. La situazione è complessa, ma una cosa è certa: è indisponibile e non è una cosa di poco conto. - ha spiegato il tecnico dei lupi - Sarà lo staff medico a chiarire tutto. Patierno? È giù di fisico e di testa dopo quello che ha vissuto. Attendiamo di ritrovarlo quanto prima, ma innanzittutto deve riprendersi. Palmiero? Ha recuperato, è a disposizione e vedremo se tornerà in campo dal primo minuto".

"Punto su chi può dare equilibrio in quel match"

"Le scelte su Enrici e Milani? Io vedo gli allenamenti e ho un ottimo rapporto con tutti. Punto su chi mi dà in quel momento le garanzie per le formazione e per l'equilibrio. Lescano? Sta bene e gli manca solo il gol. Per come sta lavorando arriverà presto e deve pensare solo a lavorare. Biasci? Un buonissimo impatto, ha quelle caratteristiche che mancavano al gruppo ed è di categoria. Nel reparto avanzato ci siamo ritrovati all'improvviso senza due pedine come Favilli e D'Andrea e poi con Tutino che è ancora indisponibile".