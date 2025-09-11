Avellino, tegola Tutino: martedì operazione in artroscopia alla caviglia Stop alla terapia conservativa, la scelta di un nuovo intervento

Indicazioni chiare dalla conferenza stampa pre-gara, conferme nelle ore successive: Tutino dovrà operarsi nuovamente alla caviglia sinistra. Intervento in artroscopia, da nuova pulizia, andando oltre la prima idea di terapia conservativa delineata con lo staff medico biancoverde: martedì l'attaccante dell'Avellino sarà nella Capitale per sottoporsi alla nuova operazione con almeno due mesi di stop. Niente esordio in gara ufficiale, solo allenamenti e un gol nei test precampionato, quello all'Heraclea a porte chiuse ad Atripalda verso la prima giornata di campionato: Tutino punta al rientro sul mese di novembre con i lupi che vivono, invece, le ore di vigilia del match con il Monza. Aumento di capienza per il “Partenio-Lombardi” da quota 11688. Biancolino non potrà contare su Tutino, D'Andrea, Favilli, Patierno, Pane e Rigione.

I dettagli dal comunicato del club irpino

"Gennaro Tutino: nonostante l’idoneità ottenuta con le visite mediche propedeudiche al tesseramento, dopo una prima fase di normale allenamento, ha iniziato ad accusare una serie di fastidi alla caviglia sinistra. Il club ha, dunque, provveduto ad approfondimento diagnostico unito a due consulti specialistici. Da questi è emersa la necessità di intervenire chirurgicamente in artroscopia per artrolisi. Si sottoporrà all’operazione nella giornata di martedì presso la clinica Villa Stuart. Luca D’Andrea: è alle prese con il programma post operatorio dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico di sutura del menisco esterno. Andrea Favilli: è alle prese con il programma post operatorio dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico di resezione ossea. Cosimo Patierno è attualmente ricoverato presso il Policlinico di Bari per una severa infezione virale. I suoi parametri migliorano quotidianamente. Mantenendo questi miglioramenti potrebbe essere dimesso a breve. Pasquale Pane: è alle prese con una lesione distrattiva del musco ileopsoas di sinistra. Michele Rigione: è ancora alle prese con l’infortunio al soleo".

I convocati

Portieri: 1 Iannarilli, 30 Daffara

Difensori: 2 Missori, 28 Marchisano, 29 Cancellotti, 44 Simic, 56 Enrici, 63 Fontanarosa, 78 Milani, 79 Manzi

Centrocampisti: 6 Palmiero, 8 Gyabuaa, 16 Kumi, 20 Palumbo, 21 Armellino, 24 Sounas, 39 Besaggio

Attaccanti: 10 Russo, 14 Biasci, 17 Crespi, 32 Lescano, 33 Panico, 94 Insigne