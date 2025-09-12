LIVE | Avellino-Monza 1-0 all'intervallo: autogol di Azzi al 33' La sfida della terza giornata del campionato di Serie B

Il match Avellino-Monza

Fine primo tempo: Avellino-Monza 1-0

47' - Monza che spinge con qualità, lupi in chiusura per l'intervallo (1-0).

45' - Ritmi alti con il Monza nel tentativo di impattare, con l'Avellino in ripartenza. Due minuti di recupero.

33' - Avellino in vantaggio: punizione battuta da Sounas, prima deviazione di Biasci e tocco finale da parte di Simic con Azzi in copertura. Il croato firma l'1-0.

31' - Ottima combinazione tra Biasci e Insigne: conclusione e angolo per i lupi.

27' - Thiam rischia tantissimo nella costruzione dal basso e sulla pressione dell'Avellino: recupero palla biancoverde, ma dopo il fischio di Pezzuto.

23' - Palla inattiva e rischio per i lupi con il Monza nell'area piccola vicinissima al tocco decisivo, ma il muro irpino resiste.

22' - Dopo una chance irpina, non sfruttata a dovere di testa da Crespi, arriva il primo giallo: ammonito Simic, fallo su Mota.

19' - Da un cross di Birindelli il malinteso tra Iannarilli e Milani in area sul controllo della sfera apre al rischio biancoverde. Arriva comunque la copertura sul tentativo di Caprari dalla distanza: palla alta sopra la traversa.

15' - Botta e risposta sul piano del ritmo.

11' - Primo affondo del Monza: lancio su Birindelli che di corsa supera Fontanarosa e innesca Mota. Mancato controllo del portoghese: palla sul fondo.

4' - Enrici chiude su Caprari e apre alla ripartenza biancoverde: combinazione fino a Milani che non trova lo spunto per l'ultima accelerazione.

1' - Via alla sfida del "Partenio-Lombardi" con la carica degli undicimila tifosi irpini.

0' - "Unione Sportiva Avellino 1912" alla balaustra della Curva Sud e in curva i diversi loghi nell'evoluzione biancoverde.

0' - Tantissime novità tra i lupi per la sfida con il Monza. Modulo 3-4-1-2 con Iannarilli tra i pali e la linea difensiva composta, da destra, da Enrici, Simic e Fontanarosa, alla prima in biancoverde, al pari di Missori e Milani, esterni di centrocampo con Palmiero e Sounas in mediana. Insigne è il trequartista con la coppia offensiva composta da Biasci (prima con i lupi anche per l'ex Catanzaro) e Crespi, preferito a Lescano. Monza con diversi big nel 3-4-2-1. In attacco c'è Mota punta centrale con Galazzi e Caprari trequartisti.

Il tabellino

Serie B

Terza Giornata

Avellino-Monza 0-0 (Primo tempo)

Avellino (3-4-1-2): Iannarilli; Enrici, Simic, Fontanarosa; Missori, Palmiero, Sounas, Milani; Insigne; Biasci, Crespi. All. Biancolino. A disp. Daffara, Marchisano, Cancellotti, Manzi, Gyabuaa, Kumi, Palumbo, Armellino, Besaggio, Russo, Lescano, Panico

Monza (3-4-2-1): Thiam; Izzo, Delli Carri, Lucchesi; Birindelli, Colombo, Obiang, Azzi; Galazzi, Caprari; Mota. All. Bianco. A disp. Pizzignacco, Maric, Sardo, Keita Balde, Bakoune, Alvarez, Ciurria, Capolupo, Pessina, Domanico, Petagna, Carboni

Arbitro: Pezzuto

Ammoniti: Simic (A)

Assistenti: Votta e Giuggioli

Quarto ufficiale: Ursini

VAR e AVAR: Nasca e Del Giovane