Avellino-Monza 2-1: tabellino e voti dei lupi

L'Avellino batte il Monza con il risultato di 2-1 e si regala certezze nel cammino. Ottimo primo tempo finalizzato dall'autogol di Azzi col tocco di Simic, ripresa di gestione con Russo che al minuto 86 realizza il raddoppio in rovesciata, brividi solo nel finale dopo la rete di Alvarez: prova di forza e qualità per i lupi che superano i brianzoli per la prima vittoria in campionato nella terza giornata di Serie B.
Il tabellino
Serie B
Terza Giornata
Avellino-Monza 2-1
Marcatori: 33' pt aut. Azzi (M), 41' st Russo (A), 47' st Alvarez (M)
Avellino (3-4-1-2): Iannarilli 6; Enrici 7, Simic 7,5, Fontanarosa 7; Missori 7,5, Palmiero 7 (27' st Palumbo 6,5), Sounas 7 (35' st Kumi 6), Milani 6 (40' st Cancellotti 6); Insigne 6,5 (27' st Besaggio 6); Biasci 7, Crespi 7 (35' st Russo 7,5). All. Biancolino 8. A disp. Daffara, Marchisano, Manzi, Gyabuaa, Armellino, Lescano, Panico
Monza (3-4-2-1): Thiam; Izzo, Delli Carri (41' st Petagna), Lucchesi; Birindelli, Colombo (21' st Ciurria), Obiang, Azzi; Galazzi (27' st Galazzi), Caprari (21' st Alvarez); Mota (27' st Keita Balde). All. Bianco. A disp. Pizzignacco, Sardo, Bakoune, Capolupo, Pessina, Domanico, Carboni
Arbitro: Pezzuto
Ammoniti: Simic (A), Fontanarosa (A)
Recupero: 2' pt, 6' st
Assistenti: Votta e Giuggioli
Quarto ufficiale: Ursini
VAR e AVAR: Nasca e Del Giovane