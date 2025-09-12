Avellino-Monza 2-1: tabellino e voti dei lupi Prova di forza e qualità per i lupi nel primo match al "Partenio-Lombardi"

L'Avellino batte il Monza con il risultato di 2-1 e si regala certezze nel cammino. Ottimo primo tempo finalizzato dall'autogol di Azzi col tocco di Simic, ripresa di gestione con Russo che al minuto 86 realizza il raddoppio in rovesciata, brividi solo nel finale dopo la rete di Alvarez: prova di forza e qualità per i lupi che superano i brianzoli per la prima vittoria in campionato nella terza giornata di Serie B.

Il tabellino

Serie B

Terza Giornata

Avellino-Monza 2-1

Marcatori: 33' pt aut. Azzi (M), 41' st Russo (A), 47' st Alvarez (M)

Avellino (3-4-1-2): Iannarilli 6; Enrici 7, Simic 7,5, Fontanarosa 7; Missori 7,5, Palmiero 7 (27' st Palumbo 6,5), Sounas 7 (35' st Kumi 6), Milani 6 (40' st Cancellotti 6); Insigne 6,5 (27' st Besaggio 6); Biasci 7, Crespi 7 (35' st Russo 7,5). All. Biancolino 8. A disp. Daffara, Marchisano, Manzi, Gyabuaa, Armellino, Lescano, Panico

Monza (3-4-2-1): Thiam; Izzo, Delli Carri (41' st Petagna), Lucchesi; Birindelli, Colombo (21' st Ciurria), Obiang, Azzi; Galazzi (27' st Galazzi), Caprari (21' st Alvarez); Mota (27' st Keita Balde). All. Bianco. A disp. Pizzignacco, Sardo, Bakoune, Capolupo, Pessina, Domanico, Carboni

Arbitro: Pezzuto

Ammoniti: Simic (A), Fontanarosa (A)

Recupero: 2' pt, 6' st

Assistenti: Votta e Giuggioli

Quarto ufficiale: Ursini

VAR e AVAR: Nasca e Del Giovane