Avellino-Monza 2-1, Bianco: "Lupi con più grinta di noi" Il commento del tecnico dei brianzoli dopo la sconfitta al "Partenio-Lombardi"

"L'Avellino ha messo in campo più grinta, più determinazione. Possiamo avere qualità alta, ma occorre la giusta cattiveria per vincere": così Paolo Bianco al termine di Avellino-Monza 2-1. "I nostri avversari hanno meritato la vittoria, l'Avellino è reduce da anni di purgatorio e sa cosa significa uscire da queste difficoltà. Che sia da lezione per il prossimo futuro. - ha spiegato il tecnico dei brianzoli - Dobbiamo calibrare tutto alla categoria, capire cosa occorre, comprendere le nuove dinamiche della Serie B. Ci attenderanno gare complicate, impegnative su diversi aspetti e su tutti i campi. L'Avellino ha conquistato la con merito e questa sera ha vinto con merito. Dobbiamo abituarci alle giocate sporce, non bastano solo quelle pulite. Le mischie sono tante in questa categoria. Una mischia è risultata decisiva per l'1-0. All'intervallo ho chiesto di riproporre ciò che abbiamo fatto in allenamento e non quello che avevamo fatto nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo gestito meglio il pallone, ma non è bastato".