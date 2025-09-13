Avellino-Monza 2-1, Simic: "Gol strano, un po' mio, un po' di Azzi..." Il commento del difensore biancoverde nel post-gara del "Partenio-Lombardi"

"Il gol è arrivato da una situazione strana e veloce, ho toccato un po’ io, un po’ lui, vediamo cosa decideranno". Così Lorenco Simic si è espresso al termine di Avellino-Monza 2-1 con la gara aperta dal gol conteso tra il croato e il brasiliano, da autogol secondo la Lega B: "I tifosi? Hanno un valore troppo importante per noi, giocare qui è speciale ed è uno stimolo a fare bene, a dare tutto. - ha spiegato il difensore biancoverde - Il punto di Modena è stato il primo passo? Dopo Frosinone ho detto che non era quello che volevamo, ma se doveva capitare è stato importante affrontare subito la difficoltà, ad inizio stagione e siamo stati capaci di affrontarla. I minuti finali? Abbiamo sofferto tutti, dentro e fuori. Mi dà fastidio aver subito un altro gol che non dovevamo subire, nato da un rimpallo. Il Monza ha calciatori bravi e abbiamo fatto una buona partita. Il cambio di modulo? Siamo stati bravi in questi giorni, ma tutto passa per le richieste del mister. Guida lui tutto e noi siamo chiamati a rispondere, ma c’è umiltà nel gruppo: questo conta".