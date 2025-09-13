Avellino-Monza 2-1, Biancolino: "Con la coesione diventiamo pericolosi" Il commento del tecnico biancoverde dopo la vittoria contro i brianzoli (2-1)

"Una vittoria importante contro una grande squadra. Venivamo da una settimana delicata, avevamo perso giocatori importanti, ma i ragazzi hanno dimostrato la qualità che hanno. Abbiamo provato un sistema di gioco diverso e punto su quello che vedo in allenamento. Chi sta fuori in un turno può entrare in gioco nel successivo e così sarà sempre. I complimenti devono andare ai ragazzi". Così Raffaele Biancolino si è espresso al termine di Avellino-Monza 2-1: "Sono loro che mi garantiscono le scelte, mi fanno cambiare il sistema di gioco e mi fanno anche prendere dei rischi. Mi danno quello che chiedo. - ha spiegato il tecnico biancoverde - Ringrazio i tifosi. Quando siamo uniti, siamo pericolosi, siamo bravi a soffrire e a far male. Bisogna proseguire su questa strada. Non arriveranno sempre le vittorie, ma conta il dettaglio del non mollare mai. Complimenti ancora a tutti. Qualche sofferenza di troppo? Non dobbiamo perdere nell’umiltà. Dobbiamo salvarci ed è il primo obiettivo. Nella sofferenza si vedrà il valore del gruppo. Lescano? Si può sedere chiunque. Chi non gioca è arrabbiato, lo so, ma loro sanno come la penso. Guardo al gruppo e così deve essere. Simic aveva la febbre fino a questa mattina. Missori ha avuto un intervento particolare e nella sofferenza deve venire fuori il valore, sempre".