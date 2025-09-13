La fotogallery di Avellino-Monza: riecco Patierno, Russo in rovesciata Le immagini dal campo e sugli spalti con la vittoria dei lupi sui brianzoli (2-1)

Raffaele Russo domina la scena nel day after di Avellino-Monza 2-1. Il nativo di Capua, con la rovesciata che ha garantito il secondo gol dei lupi, si prende tutto nella notte del "Partenio-Lombardi" anche da breve blackout in avvio del secondo tempo. L'Avellino vince e convince e lo fa anche alla presenza di Cosimo Patierno. L'attaccante di Bitonto è stato dimesso dal Policlinico di Bari nella mattinata di ieri. Supera finalmente la severa infezione virale, con i primi sintomi accusati dopo Avellino-Modena, Patierno ha raggiunto la tribuna Montevergine per seguire dal vivo i suoi compagni in un match che ha permesso un rilancio tecnico ed emotivo. È stata ottima la risposta di tutto il gruppo biancoverde alla serie di infortuni per la prima vittoria stagionale. Ecco le immagini dal campo e sugli spalti.

Serie B: Avellino - Monza 2-1, la fotogallery

Serie B: Avellino - Monza 2-1, e tu c'eri al Partenio?