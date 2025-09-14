Avellino: testa alla Carrarese, continuità e l'obiettivo di nuovi segnali Domenica 21 (ore 15) la sfida allo Stadio dei Marmi per la quarta giornata

Evoluzione del terzo turno con altre tre gare in giornata, ma ecco Modena e Frosinone, prime due avversarie dell'Avellino, in testa alla classifica con il Cesena. Arrivano ulteriori segnali di un avvio di campionato da rileggere per più aspetti in chiave biancoverde. Alle negatività, dal campo e di critica, in particolar modo per l'atteggiamento di squadra all'esordio con i ciociari, si lega la capacità di rilancio, andando oltre le assenze pesanti, che il gruppo irpino ha saputo centrare nella sfida con il Monza dopo una "settimana lunga e complicata" presentata così da Biancolino nel commento post-gara del 2-1 sui brianzoli. Il cambio di modulo ha garantito un'interpretazione diversa e anche crescita lungo la sfida trovando continuità con il risultato di Modena prima della sosta. Le prime da titolare per diversi interpreti ha generato nuove certezze: da Biasci a Milani passando per Missori e Fontanarosa con il ritorno di Palmiero in mediana. Una sconfitta, un pareggio, una vittoria dopo tre giornate per l'Avellino che nelle prossime ore, dopo il riposo garantito dalla vittoria nell'anticipo, metterà davvero nel mirino il quarto turno. Domenica (ore 15) i lupi saranno ospiti della Carrarese, imbattuta con 5 punti in classifica e reduce dal pari a Catanzaro (1-1). Per la sfida allo Stadio dei Marmi Biancolino avrà a disposizione Cagnano. Il lombardo ha scontato il turno di squalifica causato dal rosso rimediato a Modena.