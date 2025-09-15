L'Avellino riparte con il 3-4-1-2 verso la Carrarese Certezze con il Monza, continuità per lo Stadio dei Marmi domenica alle 15

Presto per definire una vera e propria formazione tipo con i diversi assenti per infortunio e con una pedina rientrante dopo aver scontato il turno di squalifica, ma la gara con il Monza ha offerto certezze e permette continuità all'Avellino e al suo tecnico. Nella sfida di venerdì scorso Biancolino ha puntato sul 3-4-1-2, speculare per compiti difensivi all'assetto proposto dai brianzoli, da 3-4-2-1. Domenica (ore 15) allo Stadio dei Marmi i lupi saranno ospiti della Carrarese. Gli apuani sono reduci dal pari strappato a Catanzaro con il gol dell'ex Avellino Illanes e si sono schierati con il 3-4-2-1: ulteriore indizio di una possibile conferma del modulo biancoverde verso la Toscana dopo l'ottima prestazione costruita nell'anticipo della terza giornata.

La prospettiva per la quarta giornata

La linea difensiva appare delineata con Enrici, Simic e Fontanarosa davanti a Iannarilli. Dopo il turno di squalifica Cagnano può tornare esterno sinistro al posto di Milani, reduce comunque da una buonissima prova, con Missori sull'altra fascia. Il capitolino è stato protagonista nel 2-1 sul Monza. Una diagonale difensiva del classe 2004 è risultata chiave sull'1-0. Palmiero e Sounas saranno i mediani con Insigne alle spalle di Biasci e dell'altra punta con il ballottaggio Crespi-Lescano, ma con l'ex Lazio favorito sull'argentino. Tra gli indisponibili per Avellino-Monza il solo Rigione potrebbe accelerare per la prima convocazione.

La Carrarese nel match col Catanzaro

Serie B

Terza Giornata

Catanzaro - Carrarese 1-1

Marcatori: 46' Antonini (CAT), 64' Illanes (CAR)

Carrarese (3-4-2-1): Bleve, Imperiale (C), Illanes, Ruggeri, Cicconi, Hasa, Zuelli (85’ Parlanti), Zanon (74’ Bouah), Bozhanaj (32’ Melegoni), Finotto (85’ Arena), Abiuso (74’ Sekulov). All. Calabro. A disp. Fiorillo, Salamon, Oliana, Melegoni, Bouah, Rubino, Distefano, Arena, Calabrese, Sekulov, Parlanti, Accornero