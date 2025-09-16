Avellino: tappa a Borgo Ferrovia e "Partenio" a porte aperte, i dettagli

Alle 15 una delegazione dell'US Avellino raggiungerà il campo sportivo di Borgo Ferrovia. Alcuni calciatori biancoverdi saranno ospiti del Torneo "San Francesco". Successivamente riprenderà la preparazione dei lupi con un allenamento in programma alle 17.30 con accesso libero in Tribuna Montevergine. Porte aperte in giornata, poi da domani sarà lavoro lontano da occhi indiscreti con una seduta al giorno, di mattina, fino alla rifinitura di sabato, alla vigilia di Carrarese-Avellino, in programma domenica (ore 15) allo Stadio dei Marmi.
La settimana dei lupi
Martedì ore 15: delegazione a Borgo Ferrovia
Martedì ore 17.30: porte aperte (tribuna Montevergine)
Mercoledì ore 10: porte chiuse
Giovedì ore 10: porte chiuse
Venerdì ore 10: porte chiuse
Sabato ore 10: porte chiuse