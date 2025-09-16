Carrarese-Avellino: ecco quanti biglietti sono a disposizione dei tifosi irpini Settore ospiti per i residenti in Campania, altri settori solo per i residenti di Massa Carrara

L'Avellino ha ufficializzato la prevendita biglietti per il settore ospiti dello Stadio dei Marmi di Carrara. Sono 620 i tagliandi a disposizione per la tifoseria biancoverde, prezzo di 18 euro più diritti di prevendita per il biglietto, acquistabile online e nei punti vendita di TicketOne, dalle 16 di oggi fino alle 19 di sabato, esclusivamente dai residenti in Regione Campania senza necessità di fidelity card. I tagliandi degli altri settori saranno in vendita solo per i residenti in provincia di Massa Carrara.

Il comunicato ufficiale

"L’U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Carrarese – Avellino che verrà disputata domenica 21 settembre 2025 alle ore 15:00 e valevole per la 4^ giornata del campionato di serie B, partirà questo pomeriggio, martedì 16 settembre 2025, alle ore 16:00 la prevendita per il settore ospiti dello stadio “Dei Marmi” di Carrara per un totale di 620 posti. I ticket avranno un prezzo di € 18,00 più diritti di prevendita e saranno acquistabili presso i punti vendita del circuito TicketOne esclusivamente dai residenti in Regione Campania senza necessità di fidelity card. I biglietti validi per tutti gli altri settori (diversi da quello riservato agli ospiti) saranno in vendita esclusivamente per i residenti nella provincia di Massa Carrara. La vendita dei biglietti terminerà alle ore 19:00 di sabato 20 settembre 2025".