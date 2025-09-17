Avellino, Aiello a 0825: "Avanti con equilibrio, compatti verso l'obiettivo" Il ds ha parlato dei tempi di recupero di Patierno e Tutino. "Ma abbiamo le giuste alternative"

"L'errore che non deve commettere l'Avellino è di essere schiavo dei risultati positivi o negativi. Dobbiamo continuare ad avere equilibrio e a credere nel lavoro fatto da società e allenatore". Lo ha detto Mario Aiello, direttore sportivo dell'Avellino, intervenendo ad Ottochannel nel corso della trasmissione 0825.

"L'elemento unione può essere molto positivo per andare avanti in questo campionato, come lo è stato lo scorso anno. Se siamo tutti compatti i risultati sono più facilmente raggiungibili", ha spiegato il dirigente che ha poi parlato della situazione legata agli infortuni subiti nel reparto offensivo.

"Sicuramente avere tanti elementi nello stesso reparto che sono indisponibili, è un qualcosa che può metterti in difficoltà. Ma se guardate il nostro organico riusciamo ad avere un numero giusto di calciatori offensivi. Allo stato attuale, con tutti gli infortunati, abbiamo comunque Insigne, Russo, Panico, Lescano, Biasci e Crespi. Sono sei giocatori, due per ogni ruolo. Al di là delle difficoltà avute riusciamo sia numericamente che qualitativamente a superare questo periodo".

Tutino e Patierno: i tempi di recupero

Sui possibili tempi di recupero: "Tutino si è operato, ha dovuto fare questa nuova pulizia per risolvere dei fastidi che ha avuto alla ripresa degli allenamenti. Questi dolori sono continuati a persistere, abbiamo ritenuto di farlo visitare nuovamente ed il medico che l'aveva operato ha consigliato di completare il lavoro di pulizia per risolvere definitivamente. Avevamo una strada alternativa e conservativa che prevedeva il blocco della caviglia. Con il giocatore abbiamo valutato che fosse meglio l'intervento, dovrà star fermo almeno un mese-un mese e mezzo e dovrebbe saltare 5 partite.

Per Patierno vedremo nei prossimi giorni, ha lasciato l'ospedale, ha superato il periodo peggiore, dovrà fare nuovi accertamenti e capiremo".

Testa alla Carrarese

Sull'avvio di stagione: "A Frosinone abbiamo sbagliato l'approccio, in termini di ritmi e d'intensità di pensiero. Ma stesso nella partita l'abbiamo ripresa e abbiamo fatto una prestazione adeguata alla categoria. A Modena abbiamo giocato una partita importante con un modulo diverso rispetto al Monza. L'ultimo quarto d'ora abbiamo sofferto con l'uomo in meno ma abbiamo strappato un punto importante contro una squadra che allo stato è prima. Ora testa alla Carrarese, incontreremo un avversario che ha impattato bene sulla categoria, va affrontato con lo stesso piglio avuto con il Monza, con umiltà, con voglia e cattiveria".

Mercato in uscita

Aiello ha parlato anche del mercato in uscita. "Avevamo un bel numero di uscite da fare che sono aumentate per il cambio di categoria. Dovevamo fare 19 cessioni, eravamo ad 11 a dieci giorni dalla fine del mercato ma non sono mai stato preoccupato perché ognuno dei calcitori aveva offerte. Loro, però, aspettavano chiamate dalla B o da una serie C a vincere. Qualcosa è arrivato, qualcosa no. Alla fine ci siamo riusciti con tutti, tranne con Sonny D'Angelo che adesso si allena con noi e poi a gennaio vedremo".