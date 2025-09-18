Avellino: esodo a Carrara, una novità verso la sfida Domenica (ore 15) la sfida allo Stadio dei Marmi per la quarta giornata di campionato

Con 620 tifosi al seguito: nuovo sold-out per il settore ospiti in chiave biancoverde. Altro esodo e l'Avellino sarà spinto a Carrara unicamente da supporter provenienti dall'Irpinia e dalla Regione Campania. Per gli altri settori dello Stadio dei Marmi è stato posto il divieto di vendita dei biglietti, acquistabili unicamente dai residenti in provincia di Massa Carrara. Preparazione che prosegue al "Partenio-Lombardi" per i biancoverdi a porte chiuse con sedute mattutine verso la sfida in programma domenica alle 15.

Cagnano per Milani sulla fascia sinistra del 3-4-1-2

Cagnano, dopo il turno di squalifica scontato con il Monza, torna a disposizione e appare in vantaggio su Milani per il ruolo di esterno sinistro nel 3-4-1-2. Dovrebbe essere l'unica novità di formazione dopo il 2-1 sui brianzoli che ha garantito certezze a Biancolino con una rosa priva dei lungodegenti D'Andrea, Favilli, Rigione, Patierno e Tutino. L'attaccante partenopeo è reduce dall'operazione di pulizia alla caviglia e punta al rientro nel mese di novembre.