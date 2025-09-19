Avellino: Russo jolly verso Carrara, le ultime Domenica (ore 15) la sfida allo Stadio dei Marmi per la quarta giornata di Serie B

Con il gol più bello della terza giornata Russo appare pronto a prendersi anche una maglia da titolare nella trasferta di Carrara. L'Avellino lavora lontano da occhi indiscreti al "Partenio-Lombardi" e lo farà fino a domattina, giorno della rifinitura alla vigilia della gara in programma domenica (ore 15) allo Stadio dei Marmi. Russo è stato titolare nell'esordio in campionato a Frosinone e in quel match subì il fallo che portò i ciociari a giocare in 10 gran parte del secondo tempo. Nella trasferta di Modena il nativo di Capua è stato impiegato nella ripresa per 28 minuti e dopo la sosta nazionali è ripartito con un finale di gara da prodezza con la rovesciata che ha garantito la chiusura dei giochi e i tre punti contro il Monza. Il 3-4-1-2 presentato con i brianzoli potrebbe subire una leggera modifica con il passaggio al 3-4-2-1 con Russo al fianco di Insigne tra le linee con Biasci punta. Ecco la prospettiva verso Carrara con la conferma del pacchetto arretrato e di tre pedine della mediana su quattro. Cagnano dovrebbe tornare sulla fascia sinistra dopo il turno di squalifica.